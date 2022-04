Bando bar e ristorazione al Casinò di Sanremo, sul tavolo due offerte - Riviera24

Sanremo. Sono due le offerte per i punti ristoro del Casinò Municipale arrivate ieri sul tavolo del consiglio di amministrazione. L’importo a base d’appalto era di 600 mila euro. Prevista la gestione per quattro anni, rinnovabili di altri due, dei tre bar collegati alla sala slot, ai giochi tradizionali, più quello del personale (chiuso da alcuni anni), oltre ai quaranta coperti del bistrot situato al primo piano.

Stando alle more della gara, il futuro gestore, ancora da selezionare in via definitiva, non riceverà più, come avvenuto sempre in passato, un minimo garantito dalla casa da gioco di 1,5 milioni di euro all’anno, ma potrà contare solo sulla previsione degli incassi minimi generati dai locali oggetto del bando, pari a 600 mila euro per esercizio.

Pur in assenza di reali garanzie e con la crisi che sta tutt’altro che risparmiando il Casinò di Sanremo, l’affidamento promosso dal Cda ha riscosso l’interessamento di due contendenti. A fare da incentivo è stata la mancata inclusione nel capitolato di gara di una clausola di salvaguardia per il personale in servizio, attualmente dipendente di Elior, l’ultimo gruppo che aveva rilevato la gestione di bar e ristoranti ante pandemia. Clausola di salvaguardia che è finita al centro di uno scontro politico tra maggioranza e opposizione, questa sera di nuovo faccia a faccia a Palazzo Bellevue nel consiglio comunale monotematico sulla casa da gioco richiesto dalle minoranze e convocato per le 17 (discussione prevista a partire dalle 19). Per il blocco del centrodestra, a cui si è andato ad aggiungere il Partito Democratico – stando alle ultime dichiarazioni pubbliche del segretario cittadino dei Dem Maurizio Caridi -, sarebbe necessario salvaguardare il posto di lavoro dei 36 dipendenti in forze ai tavoli di bar e ristoranti del Casinò da circa vent’anni.

Rimane tutto da comprendere il futuro delle gestioni di Biribissi e Roof Garden. Sempre nel bando, scaduto ieri, è stata inserita la possibilità che il vincitore dell’appalto possa proporre dei progetti non meglio specificati. Qualora l’interesse da parte dei privati non ci fosse, la casa da gioco si è riservata di affidare l’apertura dei suoi due storici ristoranti a un catering, di volta in volta interpellato al bisogno nei periodi di maggior affluenza di giocatori o per eventi e cene di gala.

