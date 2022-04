Badalucco, drammatico incidente sul lavoro: la dinamica

Badalucco. Stava scendendo verso il paese, percorrendo la Sp 54, Mauro Rolando, il 62enne vittima di un drammatico intendente sul lavoro. L’uomo stava lavorando nelle campagne di Badalucco, nell’entroterra di Arma di Taggia, quando la moto agricola Goldoni, dal peso di circa 10 quintali, sulla quale viaggiava, si è ribaltata per motivi ancora in fase di accertamento. Rolando è stato sbalzato fuori dal mezzo, che lo ha travolto.

Vista l’irregolarità della strada, non è escluso che la motoagricola si sia alzata sulle due ruote di sinistra urtando la parete rocciosa che costeggia la provinciale. Una manovra che potrebbe aver fatto sbilanciare il mezzo, tra l’altro vuoto al momento dell’incidente.

A nulla sono valsi i tentativi di soccorrere il 62enne da parte del personale sanitario intervenuto con un equipaggio della Croce verde di Arma di Taggia e l’auto medica. Inizialmente, nella speranza di salvare l’uomo, era stato anche allertato l’elisoccorso.

Scosso anche il sindaco Matteo Orengo: «E’ una tragedia – dice -. Mauro era abituato a guidare quel tipo di mezzi. Ricordo che ci aveva dato una mano, in passato, anche in occasione del maltempo. Era una persona molto attiva. Una disgrazia, che lascia senza parole».

A ricostruire la dinamica dell’incidente saranno i carabinieri con il personale del nucleo prevenzione dell’Asl. Accertamenti sono in corso anche per comprendere se l’uomo stesse lavorando per una ditta o per conto proprio.