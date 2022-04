San Bartolomeo al Mare. Nel tratto di autostrada fra Andora e San Bartolomeo al Mare il traffico procede a passo d’uomo con una coda di oltre 4 chilometri. Stessa situazione anche nel tratto opposto, in direzione Genova.

Stando alle informazioni fornite da Autostrada dei Fiori, sarebbe in corso il recupero di un automezzo pesante in avaria, esattamente al km 97+500. L’operazione di recupero è iniziata alle ore 17.27 ed è tuttora in corso.