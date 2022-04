Atp Challenger Sanremo, al via le semifinali - Riviera24

Sanremo. Un’altra spettacolare giornata di tennis è ormai in archivio sui campi del circolo Tennis Sanremo dove è in corso di svolgimento il ‘Sanremo Challenger’, torneo internazionale maschile per professionisti. Ieri si sono giocati i match di singolare maschile validi per i quarti di finale e la bella notizia è che su quattro semifinalisti, tre sono italiani e tra di loro c’è anche Gianluca Mager, seconda testa di serie del torneo, e sostenuto dal tifo dei suoi concittadini, che ha sconfitto Thomas Fabbiano.

Oggi si inizierà a mezzogiorno, l’incontro clou sarà quello tra Gianluca Mager (n.109 Atp) contro Francesco Passaro, 21 anni da Perugia, appena sopra il n. 400 del ranking mondiale, vera piacevole sorpresa del torneo. Si prevedono gli spalti del circolo Tennis Sanremo alla Foce al gran completo. Nell’altra semifinale che si giocherà a seguire sempre sul Centrale, si sfideranno il 34enne lombardo Andrea Arnaboldi (6/2 3/6 7/6 al russo Vatutin), e il primo favorito del Challenger, il danese 18enne Holger Rune n.88 Atp che ha eliminato Matteo Gigante in 6/3 6/0.