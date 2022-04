Atp Challenger Sanremo, al via i quarti di finale

Sanremo. Prosegue oggi il torneo Sanremo ATP Challenger 2022. In programma sui campi del circolo Tennis Sanremo i quarti di finale.

Gianluca Mager, che ieri ha sconfitto il russo Karlovskiy, sarà il primo a scendere in campo sul Centrale a mezzogiorno per un derby tutto italiano contro Thomas Fabbiano (n.184 Atp) che ha eliminato l’ucraino Satchko al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza.

Gli altri incontri dei quarti di finale del singolare maschile saranno: Rune (Danimarca – testa di serie n.1) contro Gigante, Vatutin (Russia) contro Arnaboldi, e Valkusz (Ungheria) contro Passaro, grande rivelazione del torneo con i suoi 21 anni compiuti da poco.

Ecco i risultati del 6 aprile (Mdd):

Men’s

Singles –

Second Round

[1] H. Rune (DEN) d N. Fatic (BIH) 63 62

[2] G. Mager (ITA) d E. Karlovskiy 61 64

[Q] M. Valkusz (HUN) d [3] R. Albot (MDA) 63 16 62

[7] T. Fabbiano (ITA) d V. Sachko (UKR) 75 36 75

[Q] F. Passaro (ITA) d [8] A. Muller (FRA) 61 62

[WC] M. Gigante (ITA) d [Q] M. Martineau (FRA) 63 75

A. Vatutin d M. Zekic (SRB) 57 62 64

A. Arnaboldi (ITA) d R. Bonadio (ITA) 46 62 63

Men’s

Doubles –

First Round

[1] S. Arends (NED) / D. Pel (NED) d R. Bonadio (ITA) / V. Sachko (UKR) 61 46 10-5

H. Jebens (GER) / N. Schell (GER) d [3] R. Gonzales (PHI) / C. Rungkat (INA) 75 62

D. Pichler (AUT) / P. Tsitsipas (GRE) d T. Handel (GER) / Y. Steinegger (SUI) 64 26 10-5

M. Arnaldi (ITA) / F. Passaro (ITA) d T. Droguet (FRA) / M. Perchicot (FRA) 62 64

Ecco l’ordine di gioco del 7 aprile:

CENTER COURT start 12:00 noon

[7] T. Fabbiano (ITA) vs [2] G. Mager (ITA)

Not Before 1:30 pm

[1] H. Rune (DEN) vs [WC] M. Gigante (ITA)

Not Before 3:00 pm

A. Vatutin vs A. Arnaboldi (ITA)

M. Arnaldi (ITA) / F. Passaro (ITA) vs [2] L. Margaroli (SUI) / L. Miedler (AUT)

COURT 5 start 11:00 am

G. Blancaneaux (FRA) / A. Muller (FRA) vs H. Jebens (GER) / N. Schell (GER)

[Q] F. Passaro (ITA) vs [Q] M. Valkusz (HUN)

[1] S. Arends (NED) / D. Pel (NED) vs F. Forti (ITA) / G. Zeppieri (ITA)

after suitable rest – F. Cobolli (ITA) / M. Gigante (ITA) vs D. Pichler (AUT) / P. Tsitsipas (GRE).