Artista ucraina ospite al convento di Taggia cerca aiuto per allestire una mostra

Taggia. L’arte spesso arriva dove le parole non riescono. Questo è il caso di Maria, giovane profuga dell’Ucraina che ha trovato riparo nel convento dei domenicani di Taggia scappando dagli orrori della guerra,

Maria, 35 anni è artista e si occupa di realizzare disegni digitali. Come spiega, in questo periodo sta disegnando esclusivamente con il blu e il giallo, i colori dell’Ucraina e cerca, con i suoi messaggi di lanciarne uno ancora più importante, per far capire quanto il suo popolo sia forte e cerchi pace.

L’idea di Maria è quello di poter stampare alcuni dei disegni digitali che si trovano sul suo profilo Instagram @Maria_di_arte e di esporli. Poter allestire una mostra a Bussana Vecchia tra gli altri artisti, sarebbe il suo sogno.

In questo contesto Maria lancia un appello a tutti i lettori: chi volesse aiutarla ad esporre le sue opere potrebbe contribuire ad inviare un forte messaggio di pace.