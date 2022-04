Arma di Taggia, l’assessore regionale Berrino incontra gli studenti dell’istituto Ruffini Aicardi - Riviera24

Taggia. Questa mattina l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino ha incontrato gli studenti dell’Istituto Ruffini Aicardi di Arma di Taggia e classi dei rami Alberghiero -in presenza- , Agraria e Tecnico – Turistico, collegati da remoto.

L’incontro costruttivo e molto positivo si è focalizzato su tanti temi quali il turismo in generale in Liguria in particolare nella provincia di Imperia, l’outdoor con proposte come il canyoning, ciclismo e la mountain bike, i percorsi del gusto, della storia e dell’arte, la ripresa del settore turistico dopo due anni di pandemia e le forme di turismo prevalenti nella nostra provincia con un focus particolare sui borghi più belli d’Italia e le nostre bandiere arancioni e blu.

«Una mattinata interessante di confronto sui temi più importanti del comparto turistico della nostra provincia – commenta l’assessore Gianni Berrino, che prosegue – La formazione nel settore del turismo è fondamentale e centrale per avere personale qualificato sempre più di qualità. Ringrazio la preside Maria Grazia Blanco e la vicepreside Barbara Antenucci e tutti i ragazzi che mi hanno accolto con il quale abbiamo fatto un dibattito molto costruttivo e serio».