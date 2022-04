Arma di Taggia, auto distrutta dalle fiamme. Indagano i carabinieri - Riviera24

Arma di Taggia. Una Opel Station Wagon, posteggiata nel parcheggio di via Nazario Sauro, è stata completamente distrutta dalle fiamme intorno alle 4 della scorsa notte. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno compiendo indagini per accertare le cause del rogo. Stando ad una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dal vano motore, forse innescate da un cortocircuito. Ma al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Della vettura, un vecchio modello, non si conosce ancora il nome del proprietario.