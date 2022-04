Apre domani in Piazza Dante la mostra pittorica di Giuseppe Criscuolo

Verrà inaugurata domani alle 16:30 la mostra pittorica di Giuseppe Criscuolo, artista imperiese che ha dedicato la sua vita al servizio dello stato nell’esercito.

L’esposizione, che è stata allestita nella Galleria d’Arte Civica “Il Rondò” presso piazza Dante ad Oneglia, durerà fino al 13 aprile e sarà aperta dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Nella galleria l’autore ha esposto più di venti diversi quadri dai meravigliosi colori sgargianti e dalle tematiche più disparate ma tutti accomunati dall’assenza di tratti somatici nei volti delle figure; questa caratteristica distintiva delle opere di Criscuolo ha lo scopo di permettere all’osservatore di relazionarsi in modo del tutto personale con il dipinto proiettando una parte di sé in esso e nei suoi protagonisti in quella che potremmo definire una vera e propria “Arte Interattiva”.