Sanremo. Da diversi giorni non si hanno più notizie di Kamil Kostrzycki, giovane che recentemente abitava in Spagna ma da ragazzino, per anni, è stato residente a Sanremo. La notizia della sua scomparsa ha allarmato anche i tanti amici e conoscenti che con lui, nella Città dei Fiori, hanno condiviso adolescenza e giovinezza.

Kamil parla italiano, spagnolo e portoghese e ha un tatuaggio sul sopracciglio.