Alunni ucraini accolti a Sanremo, mensa scolastica offerta dal Comune - Riviera24

Sanremo. Bambini in fuga dalla guerra in Ucraina, il Comune di Sanremo si fa carico dei buoni mensa. A stabilirlo, giovedì scorso, è stata la giunta Biancheri, su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali e vicesindaco Costanza Pireri. Nella delibera approvata, l’amministrazione civica specifica che per tutti i bambini ucraini arrivati a Sanremo dopo il 24 febbraio e che hanno iniziato a frequentare le scuole cittadine, sarà Palazzo Bellevue ad assumersi i costi relativi alla mensa scolastica fino al termine delle lezioni, quale segno di vicinanza alle famiglie.

Ad oggi sono circa 15 i minori regolarmente inseriti negli istituti sanremesi. Intanto proseguono i preparativi per l’allestimento di un centro di accoglienza presso l’ex scuola del quartiere San Lorenzo. La struttura, in disuso da tempo, era stata messa a disposizione della Prefettura di Imperia dal municipio in via emergenziale. All’autorità di governo sul territorio spetta il compito di individuare la cooperativa che dovrà gestire il centro, adeguandone preliminarmente gli spazi per l’accoglienza di circa 25 famiglie ucraine.

(Nella foto una manifestazione per la pace a Sanremo)