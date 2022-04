Allargamento dehors, Di Baldassare (Confcommercio Sanremo): «Sarà iniziativa condivisa da tutti»

Imperia. «Bene il via libera della Giunta comunale sull’allargamento dei dehors dal 20 maggio. Ora attendiamo la conferma del consiglio comunale, certi che sarà un’iniziativa condivisa da tutti». Così interviene il presidente cittadino di Confcommercio Sanremo, Andrea Di Baldassare, in merito alla decisione dell’amministrazione comunale di andare incontro alle esigenze dei ristoratori e degli esercenti sanremesi.

Dietro stimolo di Confcommercio e dei suoi associati, la Giunta comunale sanremese ha infatti riconfermato l’iniziativa “spazio aperto” nata del 2020, per ridare impulso alle attività commerciali a seguito della crisi innescata dalla pandemia. Sarà quindi possibile ampliare i dehors dei locali fino a un massimo del 50% rispetto a quanto già normalmente autorizzato. L’unica differenza rispetto agli anni precedenti sarà il pagamento della Tosap per le superfici aggiuntive.

Prosegue Di Baldassare: «Crediamo che questa operazione possa consentire alle imprese di riprendere fiato dopo un 2020 ed un 2021 in cui i livelli di fatturato sono ancora lontani dai livelli pre-Covid. Proprio per questo ci siamo fatti portavoce delle esigenze del settore, chiedendo al Comune di riconfermare il progetto ‘spazio aperto’, attraverso lettere e incontri con i tecnici e gli assessori. Questa coraggiosa decisione riconosce il valore che hanno i dehors, attraverso i quali si aumenta l’attrattività della nostra città, garantendo maggior vitalità allo spazio urbano e nel contempo maggior sicurezza.

Un aiuto concreto a sostegno di una categoria che genera occupazione, tiene vive le nostre piazze e le nostre strade. Al tempo stesso permette di meglio valorizzare un settore di eccellenza particolarmente apprezzato dai turisti italiani e stranieri. Stando infatti a una ricerca condotta dall’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio, è certificato che ormai il 56% della clientela preferisce mangiare all’aperto anche nei mesi invernali, sia per questioni di sicurezza sanitaria, sia per un generale apprezzamento del consumo all’aperto. Per circa il 70% dei cittadini i dehors di bar e ristoranti suscitano emozioni positive e creano convivialità, rendono più armonioso l’ambiente e in alcuni casi riqualificano il patrimonio edilizio».