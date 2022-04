Alessio Saso ospite al liceo Cassini di Sanremo - Riviera24

Sanremo. Ieri, venerdì 22 aprile 2022, il Coordinatore dei centri per l’impiego della provincia di Imperia Alessio Saso è stato ospite al Liceo G.D. Cassini di Sanremo per un incontro con i ragazzi della testata giornalistica, “La Nuova Corrente”. I giovani studenti hanno, innanzitutto, chiesto delucidazioni sul ruolo che oggi svolgono i centri per l’impiego, i servizi che offrono alla cittadinanza e, in particolar modo, ai giovani.

È stato affrontato il tema della disoccupazione, analizzando i dati della nostra provincia, i possibili sbocchi occupazionali dei ragazzi che non completano il percorso di studi. Inoltre, si è parlato anche dell’impatto della situazione pandemica sul mondo lavorativo e dei suoi effetti sul nostro territorio, delle facoltà che offrono maggiori sbocchi lavorativi nella Riviera dei Fiori e dell’influenza del reddito di cittadinanza sulla ricerca di figure professionali del settore turistico e di tanti altri argomenti.

Il dott. Saso ha risposto a tutte le domande in maniera esaustiva, con grande competenza e con passione, e ha esortato tutti gli studenti a completare il ciclo di studi, perché la cultura svolge un ruolo fondamentale per avere maggiori opportunità nell’inserimento del mondo del lavoro.

L’intervista si è conclusa con una domanda inerente ai suoi trascorsi politici, avendo ricoperto ruoli importanti, quali vice – sindaco di Imperia e consigliere regionale per numerosi anni, e con la consegna da parte della Prof.ssa Patrizia Milanese, docente di lettere, di un libretto informativo che racconta la storia del Liceo Cassini, dalla sua fondazione nel 1860 in seguito alla Legge Casati, infatti, il liceo sanremese è tra le scuole superiori d’Italia di fondazione più antica.