Al Tennis Sanremo prosegue il Challenger Atp

Sanremo. Prosegue sui campi di corso Matuzia a Sanremo il torneo Atp Challenger iniziato il 3 aprile e che si concluderà con la finale del 9 aprile, assieme al supervisor Riccardo Ragazzini, il giovane presidente del circolo ospitante Matteo Civarolo con il nutrito “staff” organizzativo.

Ecco i risultati del 5 aprile 2022:

Men’s

Singles –

First Round

[3] R. Albot (MDA) d [Q] K. Sultanov (UZB) 62 36 61

M. Zekic (SRB) d [4] P. Herbert (FRA) 46 63 63

[7] T. Fabbiano (ITA) d J. Sels (NED) 75 16 62

[8] A. Muller (FRA) d L. Miedler (AUT) 63 64

[Q] M. Martineau (FRA) d G. Blancaneaux (FRA) 63 40 Retired

A. Vatutin d R. Haase (NED) 75 26 62

R. Bonadio (ITA) d [WC] M. Arnaldi (ITA) 75 75

[Q] F. Passaro (ITA) d B. Gojo (CRO) 64 62

[Q] M. Valkusz (HUN) d [WC] M. Donati (ITA) 61 62

V. Sachko (UKR) d [Q] E. Lavagno (ITA) 63 64

E. Karlovskiy d [Q] V. Vacherot (MON) 61 67(5) 76(2)

Men’s

Doubles –

First Round

[2] L. Margaroli (SUI) / L. Miedler (AUT) d [WC] M. Civarolo (ITA) / G. Mager (ITA) 46 62 10-7

F. Cobolli (ITA) / M. Gigante (ITA) d [4] K. Drzewiecki (POL) / P. Matuszewski (POL) 63 64

F. Forti (ITA) / G. Zeppieri (ITA) d J. Sels (NED) / A. Vatutin 61 64

G. Blancaneaux (FRA) / A. Muller (FRA) d [WC] M. Donati (ITA) / S. Rivoira (ITA) 60 62

Ecco l’ordine di gioco del 6 aprile (Op):

Center Court start 11:00 am

[Q] M. Valkusz (HUN) vs [3] R. Albot (MDA)

[7] T. Fabbiano (ITA) vs V. Sachko (UKR)

Not Before 3:00 pm

E. Karlovskiy vs [2] G. Mager (ITA)

Not Before 4:30 pm

[1] H. Rune (DEN) vs N. Fatic (BIH)

Court 5 start 11:00 am

D. Pichler (AUT) / P. Tsitsipas (GRE) vs T. Handel (GER) / Y. Steinegger (SUI)

Not Before 12:00 noon

R. Bonadio (ITA) vs A. Arnaboldi (ITA)

[Q] M. Martineau (FRA) vs [WC] M. Gigante (ITA)

after suitable rest – T. Droguet (FRA) / M. Perchicot (FRA) vs M. Arnaldi (ITA) / F. Passaro (ITA)

Court 6 start 11:00 am

H. Jebens (GER) / N. Schell (GER) vs [3] R. Gonzales (PHI) / C. Rungkat (INA)

Not Before 12:00 noon

[8] A. Muller (FRA) vs [Q] F. Passaro (ITA)

M. Zekic (SRB) vs A. Vatutin

after suitable rest – [1] S. Arends (NED) / D. Pel (NED) vs R. Bonadio (ITA) / V. Sachko (UKR).