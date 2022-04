Al Golf degli Ulivi una cerimonia in ricordo della Conferenza di Sanremo che diede vita allo Stato di Israele - Riviera24

Sanremo. Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso il circolo Golf degli Ulivi della Città dei fiori, una cerimonia in ricordo della Conferenza di Sanremo, fondamentale per la nascita dello Stato di Israele. Si tenne infatti al Castello Devachan di corso Inglesi, il 25 aprile del 1920, la conferenza in cui le potenze alleate ridisegnarono il Medio Oriente, sancendo la nascita dello Stato ebraico.

L’evento di ieri, che ha visto la partecipazione del prefetto di Imperia Armando Nanei, del questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, di assessori e consiglieri regionali e altre personalità politiche e amministrative di spicco, è stato organizzato dalle associazioni Italia-Israele APAI Genova, Associazione Italia-Israele di Savona e Associazione Italia Israele di Ventimiglia, in collaborazione con Fidapa Sezione Sanremo e con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo.

La dettagliata storia di Israele e tanti aneddoti legati alla Conferenza di Sanremo sono stati illustrati dai relatori: il docente universitario Ugo Volli, il generale di corpo d’armata dei carabinieri Pietro Pistolese, il consigliere di Regione Liguria Angelo Vaccarezza e lo storico David Elber.