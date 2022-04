Al Comunale Sanremese – Bra finisce 1-1 - Riviera24

Sanremo. Dopo la sosta pasquale al Comunale arriva il Bra, sesto in classifica e in piena lotta per un posto nei play off. I biancoazzurri vanno a caccia del quindicesimo risultato utile consecutivo e devono vincere per rimanere nella scia della capolista Novara che domani sarà impegnata al Riboli contro la Lavagnese. Al di là dei lungodegenti Buccino e Ludovici, mister Andreoletti deve fare a meno degli indisponibili Nouri e Aita. Nossa, non al meglio, va in panchina insieme all’attaccante Pellicanò che rientra dopo l’operazione al ginocchio che l’ha costretto ai box per tutta la stagione.

Pronti, via e la Sanremese al 3’ ha subito un’occasione d’oro per passare in vantaggio: ripartenza fulminea di Scalzi che si presenta in area, potrebbe servire Anastasia ma preferisce fare tutto da solo e conclude alto sopra la traversa.

Al 9’ tiro di Gagliardi dalla sinistra, Tunno si supera e mette in angolo. Il Bra replica con due conclusioni fuori misura di Tuzza al 16’ e al 20’, nessun problema per Malaguti. Al 25’ Conti si libera e va al tiro dal limite, palla abbondantemente sul fondo. Al 30’ ci prova Giacchino dai trenta metri, palla a lato. Un minuto dopo tiro centrale di Scalzi, para Tunno. Al 42’ ancora Scalzi salta due uomini e va alla conclusione, Tunno blocca la sfera. Al termine dei primi 45 minuti le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa al 53’ punizione dai trenta metri di Mikhaylovskiy, Tunno respinge come può, poi Valagussa sottomisura non riesce a ribadire in gol e mette sul fondo. Al 56’ punizione dal limite per il Bra: batte Capellupo, palla fuori non di molto. La gara si sblocca al 61’: conclusione di Anastasia dalla destra, palo interno clamoroso, sulla palla si catapulta Scalzi che con rabbia ribadisce in rete! Sanremese in vantaggio! Al 65’ doppio cambio nelle fila matuziane: entrano Pellicanò e Vita, escono Conti e Scalzi. Al 74’ la Sanremese sfiora il raddoppio: cross di Anastasia, tiro di Vita, Tunno si oppone, la palla sbatte sulla traversa e torna in campo. Passa un minuto e il Bra trova il pareggio: punizione di Capellupo, colpo di testa del neo entrato Masawoud, palla in rete. Sanremese – Bra 1-1! All’87’ angolo di Anastasia, tiro di Giacchino, palla sul fondo. Passa qualche secondo e la Sanremese opera un doppio cambio: entrano Maglione e Cinque, escono Giacchino e Gemignani.

Nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro i matuziani si gettano all’attacco alla ricerca del gol. Al 93’ angolo di Gagliardi, testa di Valagussa, palla alta. Al 94’ cross di Cinque dalla destra, testa di Vita, respinta miracolosa di Tunno. Al 95’ tiro da lontano di Mikhaylovsliy, para Tunno.

Finisce 1-1 al Comunale tra Sanremese e Bra, anche se il pari sta decisamente stretto ai biancoazzurri, imbattuti da quindici partite. Prossimo impegno mercoledì nel turno infrasettimanale a Ligorna.

Il tabellino:

Sanremese: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Giacchino (87’ Maglione), Anastasia, Gagliardi, Gemignani (87’ Cinque), Valagussa, Scalzi (65’ Vita), Larotonda, Conti (65’ Pellicanò). A disposizione: Bohli, Dacosta, Piu, Nossa, Pantano. Allenatore Matteo Andreoletti

Bra: Tunno, Magnaldi, Rossi, Tos, Ferla (60’ Sia), Tuzza (77’ Bongiovanni), Quitadamo (71’ Masawoud), Marchetti, Capellupo, Marchisone, Daquone. A disposizione: Coria, Di Benedetto, Doda, Mirabelli, Barbuto. Allenatore Roberto Floris

Arbitro: Marco Peletti di Crema

Assistenti: Cosimo De Tommaso di Voghera, Lorenzo Concari di Parma

Reti: 61’ Scalzi, 75’ Masawoud

Note: giornata di pioggia, terreno in discrete condizioni. Spettatori 350 circa. Ammoniti Conti, Scalzi, Bregliano, Bongiovanni. Angoli 5-3 per la Sanremese. Recupero 0’ pt, 5’ st.