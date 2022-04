Al Circolo del golf degli ulivi va in scena la gara di "put in green" del Lions Club Sanremo Host - Riviera24

Sanremo. Domenica 10 aprile al Circolo del Golf degli Ulivi di Sanremo il Lions Club Sanremo Host organizza, a partire dalle 14 e fino alle 17, una gara di “put in green” aperta a tutti . Due giocatori per volta si sfideranno percorrendo nove buche.

Il costo della partecipazione è stato fissato in 5 euro per un giro e 10 euro per tre giri. Sono previsti premi per i primi quattro classificati.

Chi vorrà partecipare potrà presentarsi direttamente al Circolo del Golf per l’iscrizione e dovrà indossare scarpe da ginnastica o scarpe con suola di gomma per non rovinare il prato.

L’iniziativa rientra in una delle molteplici attività di servizio del Lions Club Sanremo Host, infatti il ricavato verrà destinato a una borsa di studio per un giovane meritevole del nostro territorio.”