Al Circolo degli Ulivi torna la The Mall Sanremo Golf Cup - Riviera24

Sanremo. Nel pieno sbocciare della primavera, l’esclusivo mondo del golf si dà appuntamento al Circolo degli Ulivi, dove il 23 e il 24 aprile si terrà la The Mall Sanremo Golf Cup 2022: un imperdibile evento lungo un weekend, nonché idea perfetta per concedersi un ponte del 25 aprile unico nel suo genere.

Promossa da The Mall Sanremo, la sfida si giocherà in uno scenario naturale dal panorama mozzafiato: un green da 18 buche all’interno di un grande parco di ulivi secolari, sospeso tra colline rigogliose e il blu profondo del Mar Ligure.

Il programma è ricco e coinvolgente. Dopo essersi iscritti su www.themall.it entro il 15 aprile, i partecipanti si affronteranno sul campo sabato 23 aprile, dalle 9 alle 18, lasciando poi spazio ai festeggiamenti più suggestivi, come l’elegante cena di gala firmata The Mall Sanremo.

La gara si ripeterà domenica 24 aprile, con gli stessi orari e le stesse modalità. Una volta conquistata l’ultima buca, a conclusione di queste emozionanti giornate e dopo la cerimonia di premiazione, la rinomata destinazione ligure accoglierà nuovamente i partecipanti — professionisti, appassionati o semplici accompagnatori — per un esclusivo cocktail presso i suoi spazi.

Sport, socializzazione e scoperta. La The Mall Sanremo Golf Cup 2022 sarà anche la suggestiva occasione per vivere a 360° la bellezza del territorio, che lascia lo storico circuito per raggiungere la celebre Città dei Fiori. Lunedì 25 aprile, infatti, gli iscritti potranno usufruire del proprio soggiorno per vivere esperienze uniche all’insegna dell’eccellenza che contraddistingue The Mall Luxury Outlets; nonché per beneficiare di vantaggi e servizi personalizzati a loro riservati. Per maggiori informazioni, il sito ufficiale di The Mall Sanremo è a disposizione di ogni golf lover.