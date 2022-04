Agricoltura, Piana: «Prorogata la convenzione tra Regione Liguria e Accredia» - Riviera24

Genova. La Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, ha approvato, per il quadriennio 2022 – 2026, lo schema di convenzione tra Regione Liguria e ACCREDIA, l’ente italiano di accreditamento per le certificazioni di qualità per il settore agroalimentare.

«Il programma si innesta sul filo della continuità – spiega il vice presidente Alessandro Piana –, rinnovando l’accreditamento e le certificazioni al sistema operativo del Laboratorio di Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali, ubicato a Sarzana, e del Laboratorio Fitosanitario con sede a Genova. Un segnale ulteriore nella direzione della costante valorizzazione e qualificazione dei servizi specialistici alle imprese agricole oltre che un riconoscimento sull’alta qualità e l’acclarata competenza tecnica degli organismi di certificazione preposti. Per il laboratorio di Sarzana i principali utenti del servizio sono gli agricoltori che necessitano di analisi per contemperare i livelli di intervento sul suolo, ad esempio per ridurre l’impiego di fertilizzanti, oltre agli enti di ricerca, le Università e i liberi professionisti. Il laboratorio fitosanitario opera per continuare a garantire il controllo sul materiale vegetale ligure, simbolo di genuinità e di eccellenza».

Tutte le info saranno disponibili sul sito www.agriligurianet.it.