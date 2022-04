Adeguamento impianti strutturali, accesso interdetto al parcheggio della nuova stazione ferroviaria - Riviera24

Sanremo. L’Ufficio Manutenzione Fabbricati informa che dal 19 aprile, e fino al termine dei lavori, sarà interdetto l’accesso a veicoli e pedoni al parcheggio della “Nuova stazione ferroviaria” per lavori finalizzati all’adeguamento degli impianti strutturali.

I veicoli registrati muniti di abbonamento della struttura “Nuova stazione ferroviaria”, così come quelli della Polizia di Stato, saranno autorizzati a sostare in via Anselmi esponendo il badge in modo visibile sul cruscotto al fine di consentire le operazioni di controllo e verifica.