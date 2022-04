A Sanremo debutta l'Orientering, di corsa immersi nel paesaggio - Riviera24

Sanremo. Si terrà nel week-end del 29 e 30 aprile il campionato italiano di “Orientering Sprint e Sprint Relay“, gara organizzata dalla Amatori Genova per la quale sono previsti 350 partecipanti. Il model event: é un allenamento tecnico che deve dare al concorrente le indicazioni su quello che potrà essere il terreno di gara, la scelta di Isolabona è dovuta al fatto che il piccolo borgo è molto vicino a Dolceacqua e ne ricalca le caratteristiche urbane .

Pigna : L’arroccato borgo di Pigna ospita una prova del circuito regionale “Trofeo Bandiere Arancioni “ giunto alla seconda edizione: la gara con partenza in massa e con le caratteristiche di una sprint pura si svolgerà nell’ora serale che prelude alla cena, di fatto sarà un vero e proprio prologo ai Campionati Italiani che seguiranno.

Il Campionato Italiano Sprint Relay: La formula di questa staffetta a tre è particolarmente intrigante, la squadra deve essere composta da due uomini ed una donna che deve partire sempre in prima frazione, quindi sarà la componente femminile a colorare i lanci che avverranno per categoria In piazza Borea D’Olmo, mentre i secondi frazionisti attenderanno trepidanti che la propria compagna spunti per prima al punto spettacolo situato nella Race Arena, per andare a prendere posto in zona cambio e pochi minuti dopo ricevere il testimone per gettarsi sul percorso, sarà quindi il terzo frazionista ( in genere il più veloce ) ad attendere per poi partire a sua volta; circa 13/ 15 minuti a frazione, 45 minuti in tutto per le speranze di ogni Team di salire sul gradino più alto del podio ma le sorprese in questa specialità non mancano mai, la frenesia della competizione, il correre per raggiungere o staccare il diretto avversario può portare anche i migliori a saltare una “Lanterna” o a “punzonarne” una errata .

Il teatro di gara sarà in parte nella zona pedonale intorno alla Race Arena ma il campionato si deciderà salendo e scendendo dalla “Pigna”,l’antico insediamento urbano della città dei fiori, tra i stretti vicoli ed i passaggi coperti che metteranno alla prova anche la capacità di lettura della mappa nella condizione di scarsa luce di alcuni passaggi.

Campionati Italiani Sprint :

Il dedalo di “carruggi “ stretti e tortuosi i passaggi coperti all’interno degli edifici, scale e dislivelli metteranno a dura prova le capacità tecniche e atletiche degli atleti impegnati In questi XXI° Campionati Italiani Sprint; sono 15 minuti circa il tempo in cui il concorrente dalla partenza all’arrivo dovrà effettuare le proprie scelte di percorso decidendo in una frazione di secondo, conscio che anche il più piccolo errore lo porterà lontano dal podio, una gara mozzafiato con molti cambi di direzione dove gambe e cervello si muovono all’unisono, il concorrente concentrato ed allungato sulla mappa si accorgerà della bellezza del Borgo solo una volta giunto all’arrivo quando dalla Race Arena avrà di fronte l’arroccato castello Doria.

Programma

Venerdì 29 aprile : Model Event dalle 11 alle 16 – Isolabona

alle 19 “ Pigna Crepuscolare “ Sprint Race con Mass Start Pigna , Piazza XX Settembre a seguire “Pasta Party “

Sabato 30 aprile: alle 10 Campionato Italiano Sprint – Dolceacqua Piazza G. Garibaldi Ritrovo e Race Arena

alle 14 Premiazioni

Domenica 1 maggio: alle 9 – Campionato Italiano Sprint Relay -Sanremo Piazza Colombo ritrovo – Piazza Borea D’olmo Race Arena, alle 13 – premiazioni