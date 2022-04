A San Lorenzo al Mare va in scena "Farfalle" di Emanuele Aldrovandi - Riviera24

San Lorenzo al Mare. Dopo il sold out de La Collina di Spoon River, prosegue il secondo appuntamento della 19a rassegna “L’Albero in Prosa 2022”. Sabato 9 aprile alle 21.15 presso la Sala Beckett del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare si terrà “Farfalle” di Emanuele Aldrovandi.

Farfalle, il testo di Emanuele Aldrovandi vincitore del Premio Hystrio 2015 e del Mario Fratti Award 2016, dopo la prima mondiale a New York, debutta in Italia con la regia dello stesso autore, che dirige Bruna Rossi e Giorgia Senesi in una produzione dell’Associazione teatrale autori vivi, compagnia nata con l’obiettivo di mettere la drammaturgia contemporanea al centro del processo di creazione di uno spettacolo.

Una favola nera fra Milano, Palermo e New York.

Un gioco divertente e crudele.

Un legame che non può essere spezzato.

Una madre suicida da lasciarsi alle spalle.

Un padre assente che appare solo per creare problemi.

Un matrimonio combinato “perché è una cosa vintage”.

La lontananza.

Le scoperte.

Diventare adulte.

Cambiare e non riconoscere più chi si ha di fronte.

Due sorelle ormai lontane che raccontano la loro storia.

Due donne che interpretano tutti i personaggi della loro vita.

«Per la tessitura drammaturgica di un testo capace di mantenere alta l’attenzione, ma anche di emozionare con barlumi di poesia. Per la bellezza di due personaggi femminili credibili, a tutto tondo, sapientemente tratteggiati con gusto contemporaneo. Ma anche per un realismo un po’ magico che lo trasforma in una curiosa favola nera dove i giochi sono crudeli e la bontà ambigua» – dalla motivazione del Premio Hystrio 2015).

Testo e regia di Emanuele Aldrovandi con Bruna Rossi e Giorgia Senesi, scene e grafiche di CMP design, costumi di Costanza Maramotti, luci di Vincent Longuemare, assistente alla regia Valeria Fornoni, produzione Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Elfo Puccini, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con L’arboreto Teatro Dimora La Corte Ospitale Centro di Residenza Emilia-Romagna e con Big Nose Productions con il sostegno di Centro di Residenza della Toscana (CapoTrave/Kilowatt e Armunia) e il sostengo di Fondazione I Teatri Reggio Emilia. E’ il testo vincitore del Premio Hystrio scritture di scena 2015 e del Mario Fratti Award 2016.

Repliche

26-29 febbraio 2020 Reggio Emilia – Teatro Cavallerizza

3-8 marzo 2020 Modena – Teatro delle Passioni

10-15 marzo 2020 Milano – Teatro Elfo Puccini – Sala Fassbinder

21-22 marzo 2020 Roma – Teatro Quarticciolo

28-29 marzo 2020 Napoli – Teatro NEST

3 aprile 2020 Lugano – Teatro Foce

4 aprile 2020 Cantù – Teatro San Teodoro

Emanuele Aldrovandi (Reggio Emilia, 1985) laureato in Filosofia a Parma e in Lettere a Bologna, dal 2009 al 2012 si è formato come autore teatrale all’Accademia d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano. Nel 2013 con Homicide House ha vinto il più importante riconoscimento nazionale per la nuova drammaturgia, il Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli, e i suoi testi hanno iniziato a essere messi in scena in vari teatri in Italia e all’estero. Ha vinto anche il Premio Nazionale Luigi Pirandello con Felicità, il Premio Fersen con Il generale, il Premio Hystrio e il Mario Fratti Award con Farfalle, è stato finalista al Premio Scenario e al Premio Riccione con Scusate se non siamo morti in mare, al Premio In-Box con Nessuna pietà per l’arbitro e al Premio Testori con Allarmi!. Ha scritto testi originali e adattamenti per alcuni dei più importanti teatri italiani, come ERT – Emilia Romagna Teatro e il Teatro Elfo Puccini, ha collaborato con compagnie indipendenti come MaMiMò e ATIR, ha tradotto in italiano testi come Trainspotting e The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, è stato invitato a vari festival internazionali, ha collaborato con l’Opera di Pechino a un progetto sull’Otello di Shakespeare, si è occupato di progetti site-specific, ha scritto brevi testi per l’evento Musei a Cielo aperto organizzato a Milano in occasione dell’EXPO 2015, ha ideato e curato installazioni multimediali come la mostra Rossini Experience in collaborazione con i Musei Civici di Pesaro. È uno degli autori selezionati da Fabulamundi Playwriting Europe e i suoi testi sono stati tradotti, messi in scena e pubblicati in inglese, tedesco, francese, spagnolo, polacco, sloveno e catalano. Dal 2018 ha iniziato a lavorare anche come sceneggiatore e regista, scrivendo e dirigendo i suoi due primi cortometraggi. Insegna scrittura teatrale all’Accademia d’arte drammatica Paolo Grassi e tiene vari workshop di scrittura in Italia e all’estero.

Bruna Rossi frequenta il Corso per Attori alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano tra l’86 e l’89. Scelta da Mario Martone, debutta nel ruolo di Ecuba nella Seconda Generazione, iniziando così la propria collaborazione con Teatri Uniti. Il corso biennale di formazione e perfezionamento Progetto Euripide diretto da Massimo Castri tra l’89 e il ‘91, durante il quale interpreta Ifigenia nell’ Ifigenia in Tauride, segna l’inizio della collaborazione con il regista toscano: da Amoretto di Schnitzler a La Vita è Sogno di Calderòn de la Barca fino a Quando si è qualcuno di Luigi Pirandello e Tre Sorelle di Checov, nel ruolo di Olga. Dall’incontro con la regista Cristina Pezzoli nascono, negli anni novanta, numerosi spettacoli tra i quali Come le Foglie di Giacosa, per il quale Bruna Rossi vince il Premio Duse come miglior attrice emergente (1994). Collabora poi, tra gli altri, con Nanni Garella, Valerio Binasco, Bob Wilson, Gigi Dall’Aglio, Walter Le Moli, Marco Sciaccaluga, interpretando testi di Koltès, Goldoni, Pirandello, Sartre, Weiss. Dall’iniziale periodo napoletano emerge successivamente un importante sodalizio artistico con Toni Servillo che la dirige nel Tartufo di Molière (2000) e ne Il Lavoro rende Liberi di Vitaliano Trevisan (2005). Nel contesto di una carriera sostanzialmente teatrale, Bruna Rossi ha tuttavia collaborato a film e produzioni televisive di Citto Maselli, Gabriele Muccino, Roberto Andò, Gilberto Squizzato, Pasquale Pozzessere, Laura Muscardin, Giuseppe Gagliardi, Mario Martone, Agustina Macrì, Gianluca Tavarelli e altri. Negli ultimi anni al Piccolo Teatro di Milano, Bruna Rossi ha recitato in molte produzioni tra cui I pretendenti di Jean Luc Lagarce e Nathan il Saggio di Lessing per la regia di Carmelo Rifici, la Cimice di Majakovskij per la regia di Serena Sinigaglia, Divine parole di Valle-Inclàn, regia di Damiano Michieletto, Bella e fiera di Laura Curino, regia di Emiliano Bronzino, Freud o l’interpretazione dei sogni di Stefano Massini, regia di Federico Tiezzi e Cuore di cane sempre di Massini con la regia di Giorgio Sangati. Diretta da Luca Ronconi in Giusto la fine del mondo di Lagarce, Il Mercante di Venezia, per la cui interpretazione Bruna Rossi è finalista ai Premi Ubu, Il Panico di Rafael Spregelburd e Celestina, laggiù vicino alle concerie in riva al fiume di Garneau. Collabora da anni con Fondazione Teatro Due di Parma dove ha interpretato Fedra di Ritsos e partecipato a numerose produzioni tra cui L’Istruttoria di Peter Weiss, Hamelin e Teatro para minutos di Mayorga.

Giorgia Senesi, diplomata alla Scuola di Teatro diretta da Giorgio Strehler a Milano, lavora come attrice in diversi spettacoli diretta dallo stesso Strehler: Faust, Giganti della montagna, L’Avaro. Nel 1996 Strehler la sceglie come protagonista nell’ultima edizione di Arlecchino servitore di due padroni, che ha interpretato in tutto il mondo con successo fino ad oggi. Successivamente lavora in numerosi spettacoli diretta da Maurizio Scaparro, Sergio Fantoni, Stefano de Luca, Karin Bayer, Luca Ronconi. Inoltre è diretta da Carmelo Rifici in Gabbiano di Cechov e in Ifigenia liberata, e da Tindaro Granata in Invidiatemi come io ho invidiato voi, spettacolo vincitore di numerosi premi, e da Guido de Monticelli in Elena di Euripide e Incendi di Wajdi Mouawad. Numerose sono le partecipazioni in fiction, film per la televisione Italiana, fra cui La squadra, Camera Cafe, Don Matteo, La porta rossa. Per il cinema gira La Straniera diretto da Marco Turco, La variabile umana di Bruno Oliviero, La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo e Gli sdraiati di Francesca Archibugi.

Biglietti prenotabili on line sul sito www.ilteatrodellalbero.it.