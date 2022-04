A Ospedaletti torna “Passeggiando Assaporando”

Ospedaletti. Dopo due anni di assenza, domenica 1° maggio torna a Ospedaletti ‘Passeggiando Assaporando’ che celebra la sua 16esima edizione.

Si tratta di una passeggiata eno-gastronomica cittadina, alla scoperta del territorio e delle tipicità, da affrontare a piedi o in parte con bus-navetta gratuito. Dalle 10 entra in funzione la biglietteria nel portico del Municipio, alle 11 verrà aperto il primo punto di ristoro in piazza IV Novembre e a mezzogiorno anche tutti gli altri, nell’ordine in piazza Sant’Erasmo, nel Piazzale alle Porrine, sul Pontino, in piazza San Giovanni e infine in piazza Europa.

Il menu comprende antipasto di mare, penne al ragù, rostelle, porchetta e dolce al prezzo omnicomprensivo di 15 euro. A cura del Comune di Ospedaletti e del Descu Spiaretè con la collaborazione della Protezione Civile di

Ospedaletti e della Famija Culantina di Coldirodi.