A Monaco il Salone Internazionale del libro - Riviera24

Monaco. Nel fine settimana pasquale del 16 e 17 aprile si è svolto, con una buona partecipazione di scrittori e di pubblico, nello spazioso Forum Grimaldi di Montecarlo, l’11° Salone Internazionale del libro organizzato dagli incontri letterari di Fabian Boisson con il sostegno del Principato e la benevola Associazione di Eugenio Benedetti Gaglio.

Il dépliant di presentazione della manifestazione definisce “dinamico” il Salone con i suoi 150 autori presenti e disponibili a partecipare alle conferenze e ai dibattiti in programma. Al tavolo degli scrittori vi era anche lo storico del Principato Mauro Marabini, bolognese di origine, che ha “rilanciato” la sua opera “Monaco, il Principato per la grace de Dieu”. Il libro fu apprezzato in anteprima lo scorso settembre nel Salone di Sant’Agostino a Ventimiglia anche grazie al dialogo con la professoressa Mara Cilli.

Il volumetto turistico intitolato “Alpi azzurre ( dell’entroterra ligure e non solo)”, scritto a quattro mani nel periodo della pandemia da Guido Rossi con l’amico Corrado Ramella di Amico libro di Bordighera, ha aperto i dibattiti nella mattinata di domenica con la presentatrice Roberta Apicella accanto al poeta Mauro Giovannelli.

Altro evento culturale di un certo spessore si è dimostrato la presentazione del romanzo di Massimiliano Biasiol ( a firma Dean De Serventi) dal titolo “Quantum! in lingua inglese forse destinato ad una fiction televisiva”. Era presente, in seconda fila, anche il noto attore Remo Girone. Infine una quindicina di artisti hanno adornato i locali con un’apprezzata esposizione di arte contemporanea.

(Foto di E. Raneri)