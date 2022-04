A Bordighera è arrivato il nuovo negozio di calzature “Valentina” - Riviera24

Bordighera. Scarpe comode e in linea con le tendenze del momento. Dal 1° aprile nella Città delle Palme è arrivato un nuovo negozio di calzature, “Valentina”, dedicato a una clientela giovane e frizzante.

Dagli stivali alle décolleté, dalle sneakers ai camperos, dalle pantofole ai sandali, nel nuovo store è possibile acquistare scarpe per ogni occasione, scegliendo tra marchi come Melluso, Caprice, Cnq5, Laura Vita e molti altri ancora. Spazio anche ad accessori e borse per tutti gli stili e tutti i gusti, particolari e soprattutto fuori dall’ordinario.

“Valentina” si trova in via Vittorio Emanuele II 225 a Bordighera, per informazioni chiamare il numero 0184 1750505.