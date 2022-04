96mila euro per la riqualificazione del campo da baseball di Pian di Poma: la soddisfazione di Fratelli d’Italia Sanremo

Sanremo. E’ di 96mila euro, pari all’80% dell’importo totale dei lavori, il contributo – derivante dal Fondo Strategico Regionale – approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore allo Sport Simona Ferro e destinato al Comune di Sanremo per la riqualificazione del campo da baseball in località Pian di Poma con interventi di ripristino della recinzione e di altri elementi strutturali.

«Si tratta – afferma Antonino Consiglio, portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo – di un contributo molto importante per la nostra città, arrivato grazie al lavoro dell’assessore allo Sport Simona Ferro e dell’assessore Gianni Berrino, sempre attento alle esigenze del territorio». «Si tratta, infatti, di un investimento rilevante per la nostra città – continua Consiglio – perché consente di valorizzare e riqualificare un impianto attraverso il quale si dà la possibilità a ragazzi e ragazze (sul diamante di Pian di Poma si allenano anche le atlete del softball) non solo di conoscere, ma anche praticare, uno sport, che seppur considerato minore, è in continua crescita per numero di praticanti e per l’interesse che desta nell’opinione pubblica. A Sanremo, poi, il baseball ha una lunga tradizione e il Sanremo Baseball Club, che nel 2019 ha festeggiato i 70 anni dalla costituzione, negli anni ha espresso atleti di talento, riconosciuti anche a livello nazionale ed internazionale. Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l’attività sportiva nell’educazione e nella formazione dei bambini e degli adolescenti: lo sport non solo insegna loro il significato dei valori, il rispetto delle regole, la pratica di una sana competizione ma li aiuta anche ad aumentare l’autostima e a socializzare».

«Senza contare i benefici che l’attività sportiva ha sulla salute fisica e sul benessere in generale. Per questo – conclude Consiglio – apprezziamo gli sforzi fatti per destinare risorse al mondo sportivo, in particolare quello dilettantistico che troppo spesso non ha avuto la dovuta considerazione e, soprattutto, il giusto sostegno economico, ma ancor più li apprezziamo perché oggi questi sforzi sono stati fatti per uno sport considerato minore, come il baseball».