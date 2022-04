500 mila euro per campo di calcio e 119 mila euro per ciclovia, Novembre (Cambiamo): «Grande attenzione di Toti per nostra città» - Riviera24

Bordighera. La provincia di Imperia ha ottenuto dalla Giunta regionale diversi finanziamenti strategici per il territorio. In particolare il Comune di Bordighera è stato beneficiato di ben due interventi attesi da molto tempo, che riguardano la realizzazione del campo da calcio e la pista ciclabile, a cui sono stati destinati rispettivamente 500 mila euro e 119 mila euro.

Soddisfazione è stata espressa dal responsabile di Cambiamo con Toti Presidente di Bordighera Patrick Novembre: «Sono due interventi molto importanti per la nostra comunità, l’assessore comunale Marco Laganà, ha lavorato con grande impegno per la loro progettazione e realizzazione. Ringraziamo quindi il presidente Toti e la giunta per la grande attenzione a dimostrata al territorio dell’estremo Ponente»