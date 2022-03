Zadar Challenger, il sanremese Mager sconfitto da Ajduković

Sanremo. Esordio negativo per Gianluca Mager allo Zadar Challenger andato in scena in Croazia dal 21 al 27 marzo.

Il sanremese, dopo aver partecipato al Challenger Roseto degli Abruzzi II, lo scorso 21 marzo è tornato in campo per affrontare Duje Ajduković contro il quale però alla fine ha perso in due set per 6-2 6-2. Finisce così ai sedicesimi di finale del singolare maschile l’avventura del tennista di Sanremo al torneo noto come Falkensteiner Punta Skala – Zadar Open.

La prossima sfida di tennis per Mager sarà il Challenger Oeiras. Ai sedicesimi di finale dovrà giocare contro Andrea Vavassori.