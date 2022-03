Week-end infuocato per le prime squadre di pallanuoto della Rari Nantes Imperia, attese da due big-match - Riviera24

Imperia. Nella giornata di oggi, alle 18, la formazione maschile allenata da Andrea Pisano sarà di scena alla prestigiosa ‘Giuva Baldini’ di Camogli dove affronteranno i bianconeri padroni di casa per la quindicesima giornata del girone Nord. Dopo il bel successo infrasettimanale sulla Crocera, la Rari vuole allungare la striscia di risultati utili ma la squadra allenata da Temellini è tra le corazzate del campionato, occupando il terzo posto con 21 punti, ed avendo sempre vinto in casa. Il match dell’andata terminò 6-11 per i levantini. Arbitreranno l’incontro i signori Stefano Pinato e Luca Iacovelli, con delega affidata a Gianfranco Tedeschi.

Domenica poi sarà il turno della formazione femminile, per la nona giornata di Serie A2 girone Nord. Alla ‘Cascione’, le ragazze di Enrico Gerbò ospiteranno la Rari Nantes Bologna che, fin qua, ha inanellato un percorso netto di quattro successi in altrettante partite e confermandosi la principale candidata alla promozione. Il fischio d’inizio della contesa avverrà alle ore 17, ad opera del signor Giuseppe Fusco.

La Rari Nantes Imperia, che in classifica ha 3 punti, vuole rialzare la testa dopo il combattuto k.o. di Rapallo della scorsa settimana.