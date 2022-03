Volley, Biesse ceramiche ArmaTaggia e Arma Mazzu ancora vincenti

Taggia. Domenica al mercato dei fiori di Sanremo le ragazze dell’under 16 Arma Mazzu, reduci da una brutta sconfitta in 2 divisione contro il Finalmaremola, guidate da mister Rudy Squillace coadiuvato in panchina da Giorgio Lanteri, hanno avuto la meglio con un secco 3-0 del Riviera volley Sanremo. Partita gestita bene, con buone giocate e mai in pericolo. Con i parziali di 25/18 – 25/20 – 25/21 l’Arma Mazzu consolida il 2° posto in classifica.

Campo adiacente, ma sabato pomeriggio, si sono sfidate nel campionato Fipav di 1 divisione le ragazze del Biesse Ceramiche VTAT e la Nuova lega Sanremo. Anche qui stesso copione della precedente, le ragazze guidate da mister Luca Ferrari coadiuvato da Lorenzo Gallina hanno sconfitto 3-0 le matuziane. Primo set combattuto finito ai vantaggi 26/24, nel secondo e terzo set un calo di prestazione delle sanremesi hanno permesso al Vtat di aggiudicarsi i set per 25/20 e 25/14.

Domenica sera al Palaruffini di Taggia forse la partita più sentita del weekend, si incontravano infatti le prime della classifica del campionato Fipav Under 18, Biesse ceramiche Vtat e Nuova Lega sushihouse Sanremo. Davanti a una folta cornice di pubblico, le due squadre si sono date battaglia per cinque set in una partita avvincente con azioni degne di nota da una parte e dall’altra.

Parte bene il Biesse ceramiche, con alcune assenze forzate, che si porta subito sul 2-0, le matuziane non ci stanno e, con una impennata d’orgoglio, si riportano in parità 2-2. Si arriva al tie break con le forze al minimo, partenza punto su punto, tensione alta e tifo assordante. Le ragazze di mister Ferrari però non hanno mai perso la concentrazione, sempre attente in difesa e in attacco, hanno suggellato la vittoria con un secco 15/9.

Queste le ragazze del Biesse ceramiche Vtat scese in campo: Bolla Rebecca, Carion Giorgia, Cremaschi Gaia, Fileccia Elisa, Lanteri Beatrice, Leoni Giada, Martelli Marianna, Paolino Matilde Francesca, Pitarelli Elena, assenti Asconio Alice, Lucrezia Barba, Giulia Palumbo e Sofia Nigrelli. Un plauso, comunque, va a tutte le ragazze che in questi difficili anni non hanno mai smesso di allenarsi con sacrificio e dedizione.