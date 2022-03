Vittoria dell’Imperia sul Bra. Ecco i risultati

Imperia. L’Imperia Calcio vince con il risultato di 2 a 0 contro il Bra. Questo il tabellino:

BRA 0 – IMPERIA 2

Ammoniti: 18′ Sia (B), 36′ Magnaldi (B), 48′ Mara, 58′ Rossi (B), 59′ Losasso, 92′ Cassata

Espulsi: 56′ Magnaldi (B)

Marcatori: 74′ Lupoli, 90′ Cassata

Bra: Tunno, Magnaldi, Rossi, Tos, Sia (78′ Ferla), Tuzza, Pavesi, Bongiovanni, Marchetti, Capellupo, Masawoud (93′ Di Benedetto). A disposizione: Coria, Ciancitto, Ferla, Di Benedetto, Ternavasio, Di Federico, Mawete, Barbuto. Allenatore: Floris.

Imperia: Bova, Petti, Mara, Fazio, Losasso (83′ Cassata), Giglio, Colantonio, Coppola, Deiana, Lupoli, Rosati (83′ Virga). A disposizione: Cefariello, Morchio, Virga, Castaldo, Cappelluzzo, Cassata, Canovi, Montanari, Fatnassi. Allenatore: Soda.

Arbitro: Clemente Cortese

Assistenti: Alberto Callovi e Ares Beggiato

La cronaca

Primo tempo

1′ Via alla gara

6′ Dopo un calcio di punizione di Coppola, batti e ribatti in area Bra. La difesa di casa riesce a spazzare

8′ Petti va giù in area e protesta vivacemente, ma per l’arbitro non c’è nulla

13′ Masawoud riesce a girarsi, ma calcia a lato della porta difesa da Bova

18′ Sia è il primo ammonito della gara per un fallo su Lupoli

24′ Coppola calcia in porta da calcio d’angolo, Tunno è attento e la allunga

28′ Buona trama dell’Imperia. Petti allarga su Losasso che di prima mette un ottimo cross in mezzo, Coppola di testa colpisce però centrale e facile per Tunno

31′ Ancora Coppola recupera palla al limite si accentra e calcia, palla deviata in angolo

33′ Rosati! Lanciato in profondità riesce a saltare il diretto marcatore e a calciare a giro, palla fuori non di molto

36′ Ammonito Magnaldi, entrata dura su Deiana

44′ Che occasione per l’Imperia in contropiede, Giglio la recupera e la porta fino al limite. Allarga per Lupoli solo alle spalle della difesa, ma la palla è troppo lunga

45′ Un minuto di recupero

46′ Rosati la mette in mezzo, Tunno un po’ indeciso la alza in corner con il brivido. L’arbitro fischia poi la fine della prima frazione, 0 a 0 a Bra

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi per Floris e Soda

2′ Uscita sbilenca di Bova su un corner per il Bra, brivido per i neroazzurri

3′ Mara interrompe fallosamente un possibile contropiede del Bra, giallo

11′ Espulso Magnaldi. Fallo su Lupoli e doppio giallo, Bra in 10

13′ Giallo a Rossi per proteste

14′ Losasso ammonito, partita nervosa ora

18′ Corner di Coppola, ancora Tunno esce come può e smanaccia

24′ Lupoli! Buona palla per il 10 che da ottima posizione calcia male e facile per l’estremo difensore braidese

27′ Colantonio dal limite! Palla deviata da una serie di gambe finisce in braccio a Tunno

29′ Gooool, goool, goool. Cross di Coppola per la testa di Lupoli che stacca bene e batte Tunno. 0 a 1

33′ Fuori Sia, dentro Ferla. Primo cambio della gara

38′ Virga e Cassata rilevano Rosati e Losasso

42′ Miracolo di Tunno, Cassata ben servito in area da Deiana calcia a botta sicura. Il portiere del Bra in tuffo ci arriva e allunga in angolo

45′ Gooool, gooool, gooool. La chiude Lorenzo Cassata. Numero di Lupoli a centrocampo, cavalcata verso l’area e pallone al bacio per il 17 che batte Tunno. o a 2

47′ Giallo a Cassata, quattro di recupero

48′ Di Benedetto per Masawoud

49′ Finisce così. L’Imperia vince a Bra, 0 a 2 con i gol di Lupoli e Cassata