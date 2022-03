Vittoria casalinga per l'Imperia: battuto il Derthona - Riviera24

Imperia. L’Imperia sconfigge il Derthona per 3-1 al Comunale durante la ventisettesima giornata del girone A di serie D.

La cronaca

Primo tempo

1′ Iniziata al Ciccione

10′ Tanto ritmo, ma poche occasioni fin qui

15′ Romairone ci prova da fuori, tiro largo

20′ Diallo riesce a girarsi in area, ma Virga devia in corner

22′ Goool, goool, goool. La sblocca lui, la sblocca Arturo Lupoli. punizione deviata dalla barriera che si impenna e finisce nelle disponibilità di Virga, il 6 senza guardare gira dentro per il 10 che a tu per tu fredda Teti. 1 a 0

32′ Primo giallo del match a Speranza per un fallo su Cassata

36′ Conclusione da fuori di Coppola, centrale e facile per Teti

39′ Entrata ruvida di Emiliano su Giglio, ammonito il 5 ospite

42′ Ammonito Lorenzo Losasso per un fallo su Diallo

44′ Ammonito anche Filip per un fallo su Colantonio

45′ Tre di recupero

48′ Ci prova Diallo, tiro centrale

48′ Finisce così il primo tempo. 1 a 0

Secondo tempo

1′ Cambi per entrambi gli allenatori. Soda richiama Losasso per il giovane Morchio, classe 2004. Zichella toglie Romairone per far spazio a Saccà

15′ Ammonito Manasiev, fallo su Giglio

18′ Giallo per capitan Giglio

19′ Il raddoppio di Cassata, palla persa a centrocampo, il 9 la fa sua e si invola verso Teti lo salta e mette il 2 a 0

20′ Trissss, trisss, trisss. Ancora lui ancora Lupoli, doppietta per il 10 che mette dentro da pochi passi. 3 a 0

21′ Cambio Derthona, fuori Grieco dentro Kanteh

29′ Miracolo di Caruso. Da due passi Saccà calcia a botta sicura, il portiere di casa con un riflesso incredibile alza sopra la traversa

30′ Fuori l’uomo della partita Lupoli, tra gli appalusi, dentro Cappelluzzo

34′ Fuori Speranza dentro Akouah

37′ Esce anche Todisco, dentro Gjura

39′ Akouah accorcia le distanza. Fazio perde palla su Saccà, Caruso fa un miracolo poi sulla ribattuta il 17 fa il 3 a 1

41′ Esce Cassata, dentro Foti

45′ Quattro di recupero

47′ Luigi Castaldo per Luca Colantonio nell’Imperia

49′ Finisce così 3 a 1. L’Imperia ritrova il successo grazie al gol di Cassatta e alla doppietta di Lupoli

Il tabellino

Imperia 3 – Derthona 1

Ammoniti: 32′ Speranza (D), 39′ Emiliano (D), 42′ Losasso, 44′ Filip (D), 60′ Manasiev (D), 63′ Giglio

Marcatori: 22′ Lupoli, 64′ Cassata, 65′ Lupoli, 84′ Akouah (D)

Le formazioni

Imperia: Caruso, Fazio, Losasso (46′ Morchio), Mara, Deiana, Virga, Colantonio (92′ Castaldo), Giglio, Cassata (86′ Foti), Lupoli (75′ Cappelluzzo), Coppola. A disposizione: Cefariello, Morchio, Panaino, Castaldo, Cappelluzzo, Pillon, Rosati, Foti, Fatnassi. Allenatore: Soda.

Derthona: Teti, Todisco (82′ Gjura), Procopio, Galliani, Emiliano, Grieco (66′ Kanteh), Speranza (79′ Akouah), Filip, Diallo, Manasiev, Romairone (46′ Saccà). A disposizione: Bertozzi, Gjura, Imperato, Negri, Kanteh, Akouah, Chiellini, Ordisci, Saccà. Allenatore: Zichella.

Arbitro: Gabriele Caggiari

Assistenti: Gabrio Pulcinelli e Matteo Lauri.