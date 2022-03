Vittoria casalinga per la squadra femminile del San Camillo Riviera Pallamano Imperia - Riviera24

Imperia. Ancora una vittoria casalinga per il team del capoluogo nel Campionato di Prima Divisione Francese, anche se di misura, contro l’ASBTP Nizza Handball, per 30/29. Bisogna sottolineare il fatto che è stata una partita molto nervosa, equilibrata sì, ma c’era molta tensione in campo perché per entrambi era in palio il primo posto in classifica proprio nell’ultima giornata del girone di andata. E’ vero altresì che le rosablù devono recuperare una partita contro il Cannes ma non è ancora stata decisa la data.

«Sapevamo che sarebbe stata una gara tosta – commenta il coach Antonella Maglio – da giocare con molta attenzione, come abbiamo fatto in diverse circostanze, ma dobbiamo essere ancora più concentrati da non rischiare così tanto». Le transalpine si erano presentate ad Imperia con tutta la buona volontà di fare un risultato diverso, ma non avevano messo in conto la tenacia sportiva del capitano Raffaella Broi insieme con le sue compagne e la straordinaria vena realizzativa di Giulia Repetto, capace di realizzare 13 reti.

«Ora non ci resta che continuare su questa strada – conclude lo stesso tecnico – perché ora tutte vorranno battere la capolista». Prossimo impegno ancora in casa, sabato alle 20 contro il Vence.

Formazione: Sara Atzori reti 2, Ariana Bocica portiere, Raffaella Broi 4, Sofia Carenzo, Alice Olivieri 2, Clara Pellicari 3, Roberta Realino, Giulia Repetto 13, Marta Siviglia, Ksenija Susa, Maria Traverso 6, Samira Wiedemann.

Allenatore: Maglio Antonella. Dirigente: Piero Torielli.