Vino e Vinile, al "By the glass" di Sanremo un altro venerdì sera da non perdere - Riviera24

Sanremo. “Vino e Vinile”: è questo il nome dell’appuntamento da non perdere nel prossimo venerdì sera matuziano. In via Nino Bixio, a partire dalle 19.30 del 25 marzo, dentro e fuori il “By the glass” del mitico Lele Gabrielloni, ci sarà una degustazione di vini e formaggi piemontesi di alta categoria.

Anche la musica non sarà da meno, con una sapiente selezione di brani curata da Chris Venola a fare da colonna sonora d’eccezione ad una serata che già si preannuncia come indimenticabile. lo dicono già gli stessi vini che verranno proposti: uno su tutti uno strepitoso Barolo Ginestra vigna del Gris 2018 delle cantine Conterno Fantino, per non dimenticare un ottimo rosso delle Langhe Mompra. Passando ai piaceri del mangiare sarà possibile degustare un’importante selezioni di formaggi d’alpeggio della Des Martin. Che dire? Passate da Lele: non ve ne pentirete.