Ventimiglia, uomo salvato da overdose di eroina in via Gallardi - Riviera24

Ventimiglia. Un uomo di 42 anni è stato salvato in extremis da un’overdose di eroina dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia che lo hanno soccorso in via Gallardi a Ventimiglia. Allertati anche i carabinieri.

Il 42enne è stato accompagnato in ospedale a Bordighera per le cure necessarie. Qualche settimana fa, sempre nella stessa zona, un’altra persona aveva perso la vita a causa di un’overdose: in quel caso ogni tentativo di soccorso si era rivelato vano.