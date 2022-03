Ventimiglia, terza asta per l’ex scuola di Trucco: prezzo ribassato

Ventimiglia. E’ stato ribassato a 201.596,00 euro, il prezzo a base d’asta per la vendita dell’ex scuola di Trucco a Ventimiglia. Dopo due aste andate deserte, il prezzo dell’immobile dismesso di circa 240 metri quadrati con annesso cortile è stato ribassato di un ulteriore 10 per cento.

Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del 1 aprile, presso lo studio di Albino Dicerto, in via Agostino Noaro, 10, a Bordighera, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. A stimare il prezzo dell’immobile, inizialmente di 248.885,00 euro, è stato il geometra Osama Khalfaoui, incaricato dal liquidatore della Civitas, ex società partecipata comunale ora in liquidazione.

Per ulteriori informazioni, seguire il link: https://www.comune.ventimiglia.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=3137