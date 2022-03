Ventimiglia, straniero spacca per tre volte distributore di cannabis legale e molesta commessa

Ventimiglia. Due stranieri, uno dei quali già fermato dalle forze dell’ordine per danneggiamento, hanno molestato e pare anche minacciato la commessa 27enne del negozio di cannabis light e articoli per la casa Mary Label di via Cavour a Ventimiglia. E’ successo nel pomeriggio. A raccontare l’accaduto è Igor Cassini, consigliere comunale di Dolceacqua e titolare del negozio che ha riconosciuto uno dei due africani quali l’autore del tentato furto di cannabis legale contenuta nel distributore davanti al negozio. Anche questa volta la scena è stata ripresa dal circuito di videosorveglianza del negozio.

«Si tratta del soggetto, che in due mesi, per ben tre volte mi ha spaccato il distributore e la porta d’ingresso, tentando di entrare – ha spiegato Cassini -. Nel tardo pomeriggio, si è presentato in negozio con un suo amico, minacciando mia sorella (la commessa ndr). Chi di dovere prenda seri provvedimenti, prima che accada qualcosa». Cassini ha annunciato che scriverà a questore e prefetto per chiedere un intervento.