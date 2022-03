Ventimiglia, servizio civile universale: scade il 9 marzo il termine per presentare domanda per la Croce Verde Intemelia

Ventimiglia. Scade il 9 marzo alle 14 il termine per presentare domanda per il servizio civile universale: un’opportunità per i ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti per fare un’esperienza indimenticabile della durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e una retribuzione di 444 euro mensili.

Un’opportunità, per i volontari del servizio civile, di essere al servizio della popolazione e di poter entrare, in seguito, nel mondo del lavoro come autista soccorritore.

Per tutte le informazioni contattare la Croce Verde Intemelia in p.za XX Settebre 8 a Ventimiglia allo 0184 351175 o su info@croceverdeintemelia.com.