Ventimiglia, schianto mortale in scooter. Nessun altro mezzo coinvolto - Riviera24

Ventimiglia. E’ morto a 17 anni dopo una caduta con lo scooter. E’ successo la notte scorsa verso le 2 in via Nizza, sull’Aurelia nella frazione di Latte. Insieme alla vittima, Gabriele Iaria, giovane ventimigliese, sul mezzo a due ruote viaggiava anche un suo amico di 18 anni, ferito non gravemente.

L’incidente è avvenuto in curva e ,secondo una prima ricostruzione, lo scooterista avrebbe perso il controllo del mezzo per poi rovinare al suolo e battere la testa contro un marciapiede, morendo sul colpo.

Inutili purtroppo il tempestivo intervento dei soccorritori del 118. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri: a loro spetta ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il mezzo a due ruote del giovane è stato sottoposto a sequestro e mentre la sua è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia.