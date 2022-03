Ventimiglia, “R come #Rivoluzioneambientale”: candidature fino al 30 aprile

Ventimiglia. Fino al 30 aprile è possibile presentare la candidatura al progetto di inclusione sociale “R come #Rivoluzioneambientale”. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’operazione “abilità al plurale 2” – cofinanziato da FSC e Regione Liguria, che vede la costituzione di un A.T.S. con il Centro Pastore come capofila e tra i partner il Comune di Ventimiglia, Amaie Energia e Servizi s.r.l. e le cooperative sociali L’Ancora, Delta Mizar e Goccia.

#Rivoluzioneambientale ha il duplice obiettivo di sostenere le fasce deboli della popolazione, formandole e favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché di diffondere dei veri e propri “alfieri dello sviluppo sostenibile”, specializzati nella comunicazione, gestione e controllo della raccolta differenziata e dei corretti comportamenti a tutela dell’ambiente.

Destinatari:

40 utenti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

Area 1 – Disabilità psichica, fisica o sensoriale

Area 2 – Immigrazione e minoranze

Area 3 – Dipendenze

Area 5 – Nuove povertà, disoccupati con più di 45 anni o senza titolo di studio, ecc…

Sviluppo del percorso:

Dopo una procedura di selezione pubblica e colloqui individuali di orientamento specialistico:

– i 40 partecipanti frequenteranno il corso di 180 ore per Eco-Ausiliari (un’edizione a Ventimiglia e una a Sanremo);

– i 12 migliori classificati alle prove del primo corso frequenteranno un secondo corso di 60 ore per Guardia Zoofila Ambientale;

– tutti i 40 partecipanti in seguito effettueranno un’esperienza in azienda dai 6 ai 12 mesi.

Il percorso è completamente gratuito. La frequenza ai corsi prevede il riconoscimento agli allievi di un’indennità oraria pari a 5 € per ogni ora di presenza. La partecipazione all’esperienza in azienda prevede inoltre il riconoscimento di un’indennità pari a:

– 500 €/mese per i tirocini/work experience

– 400 €/mese per i percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa.

I migliori classificati alle prove finali dei corsi per Eco-Ausliari verranno assunti con contratto a tempo determinato di 6 mesi e con almeno 24 ore settimanali, i primi 5 da parte di Amaie Energia e Ambiente ed altri 10 da parte delle cooperative sociali partner. Ai partecipanti non immediatamente assunti verrà offerto il servizio di accompagnamento al lavoro e agli interessati anche il supporto alla creazione d’impresa (cooperativa) con assistenza e contributi FESR.

Requisiti: essere disoccupati o inoccupati, avere età maggiore di 18 anni, avere residenza o domicilio in uno dei Comuni della provincia di Imperia e appartenere almeno ad un’area del disagio sociale tra quelle sopra indicate. Sede di svolgimento Ventimiglia e Sanremo.

Posti limitati: sono previsti solo 40 posti, la scadenza per presentare domanda è il 30 aprile alle 12. La domanda, che deve essere in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo, deve essere presentata presso uno dei seguenti sportelli:

– Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:

Via Delbecchi, 32 – Imperia (IM) tel. 0183/76231

Via Hanbury, 21 – Ventimiglia (IM) tel. 0184/1760010

dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30; mentre il venerdì dalle 8:30 alle 13:30

– Centro di Solidarietà L’Ancora:

Piazza San Siro, 48 – Sanremo (IM) tel. 0184/505256

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

Per tutti i dettagli si rimanda alla scheda informativa del corso, scaricabile dalla relativa pagina del sito del Centro Pastore: https://www.centropastore.it/corsi-formazione/rivoluzioneambientale.