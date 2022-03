Ventimiglia, «perdita d'acqua da oltre dieci giorni in vico del Pino»: la segnalazione - Riviera24

Ventimiglia. «Perdita d’acqua da oltre dieci giorni in vico del Pino». E’ la segnalazione di un lettore residente a Nervia.

«Nei pressi dell’ex ospedale di Ventimiglia è presente una perdita d’acqua da ormai quasi dodici giorni. Sono intervenuti due volte i tecnici per mezza giornata ma la situazione al momento rimane invariata» – segnala.

Non è certo la cosa migliore per combattere gli sprechi di un bene prezioso come l’acqua in tempi in cui si soffre di siccità: «C’è carenza di acqua a causa della siccità e qui si perdono migliaia di litri tutti i giorni» – sottolinea indignato.