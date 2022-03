Ventimiglia, l’associazione “Randagi Fortunati” in aiuto di cani e gatti sfollati dall’Ucraina

Ventimiglia. Gli italiani si mobilitano per aiutare la popolazione ucraina, ma non solo quella umana. Sì, perché la guerra colpisce anche i nostri amici a 4 zampe.

Ed è così che l’associazione “Randagi Fortunati Gattile di Ventimiglia”, insieme al locale canile, sta organizzando una raccolta di generi di prima necessità per le bestiole (cani e gatti) che insieme ai loro compagni a due zampe stanno sfollando dalla stragrande maggioranza delle città ucraine, sotto assedio da parte dell’esercito russo, che preme alle porte. «Aiutateci ad aiutarli»: è questa la parola d’ordine.

Nell’elenco delle cose che si possono portare al gattile si legge: cibo umido e secco, antiparassitari, traversine e salviette umide, lettiera e trasportini di ogni taglia. Sempre l’associazione si sta mobilitando per aiutare anche i profughi che arrivano in Italia in compagnia dei loro pelosi, mettendo a disposizione anche i propri stalli, nel caso che i loro proprietari non possano, per il momento, accudirli. I primi ucraini ad essere aiutati sono state due donne, giunte nella Città di Confine insieme a tre bambini, due gatti ed un cane.

Ad un giorno dalla pubblicazione dell’appello sulla pagina social del gattile, la risposta della popolazione sembra sia già concreta ed immediata, con tanti che si sono messi in moto per supportare chi di questa guerra non ne può veramente nulla e non ha voce per protestare. Per maggiori informazioni si può telefonare al 3455889288.