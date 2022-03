Ventimiglia, l'annuncio di Scullino in consiglio comunale: «Con il voto di 18 sindaci, firmeremo contratto per gestione rifiuti» - Riviera24

Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino è intervenuto in consiglio comunale per annunciare all’assemblea che a stretto giro verrà sottoscritto il contratto con la Tecknoservice, che si è aggiudicata la gara per la gestione comprensoriale dei rifiuti per un totale di circa 90milioni di euro in sette anni.

«Questa sera volevo comunicarvi ufficialmente che c’è stato, in questa sala, un incontro con i 18 sindaci del comprensorio Intemelio relativamente all’ambito della gestione dei rifiuti – ha detto Scullino -. Era presente il nostro avvocato. Dopo ampia discussione, nonostante le richieste di approfondimento da parte di tutti i sindaci, l’assemblea ha votato all’unanimità di firmare il contratto con la Tecknoservice, l’azienda che si è aggiudicata la gara».

«Tutti quanti si sono assunti la responsabilità di darci mandato per firmare questo contratto – ha aggiunto -. Sapete che è una gara preparata alla precedente amministrazione, di cui noi non abbiamo toccato nulla se non la questione della fatturazione (che verrà inviata a ciascun Comune per la sua quota, come richiesto dall’amministrazione Scullino, ndr). Volevo formalmente ringraziare tutte le persone che si sono adoperate per questa gara».

Giovedì prossimo tutti i 18 sindaci del comprensorio Intemelio torneranno nell’aula consiliare di Ventimiglia per conoscere l’amministratore delegato di Tecknoservice. «E’ un cambio di passo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti – ha concluso Scullino -. Quindi prepariamoci perché le cose non resteranno come prima, si partirà con la differenziata spinta».

Il passaggio alla nuova gestione comprensoriale dei rifiuti avverrà a stretto giro, come sottolineato dal segretario comunale Monica Di Marco: «Le tempistiche saranno brevi perché loro sono pronti a partire in tempi rapidi – ha detto – Sarà un’estate di formazione».