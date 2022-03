Ventimiglia. I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio per spegnere un incendio divampato all’interno di un appartamento di via San Secondo, a Ventimiglia. Sembra che le fiamme si siano propagate da un materasso. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e un’ambulanza: i militi hanno soccorso una persona, abitante nell’alloggio, rimasta intossicata dal fumo. L’inquilino è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.