Ventimiglia. Trecento persone hanno partecipato nel pomeriggio alla manifestazione organizzata da Scuola di Pace di Ventimiglia dal titolo “No alla follia della guerra, sì al buon senso della pace e della libertà dei popoli“: un presidio che ha visto tanti cittadini comuni e molti amministratori locali riunirsi all’angolo tra via Aprosio e via Repubblica contro la guerra russa in Ucraina. Con la bandiera della pace unita a quella dell’Ucraina è stato formato un cerchio, come un abbraccio al popolo martoriato dai bombardamenti russi.

«Non è un’operazione militare come la chiamano in Russia, ma una guerra – ha detto la pianista ucraina Yevheniya Lysohor, che ha preso la parola per spiegare quello che stanno vivendo i suoi connazionali -. Le notizie ci riferiscono di bombardamenti, arrivano i carri armati. Noi stiamo morendo, stanno ammazzando le nostre città, la nostra cultura e la nostra storia. Ieri hanno bombardato la piazza di indipendenza di Kharkiv, dove abitano anche tantissimi russi oltre che ucraini, che è la più grande d’Europa». «E’ un crimine contro l’umanità – ha aggiunto – Dobbiamo pensare come proteggere i bambini in questo pianeta, tutti devono essere protetti indipendentemente dal fatto che siano russi, ucraini o italiani. Dobbiamo spingere le autorità a fermare questo orrore. Abbiamo bisogno di cibo e medicine, una mia amica ha partorito nel parcheggio sotterraneo. Hanno bombardato l’ospedale dove nascono i bambini. Non soltanto la Russia ci sta attaccando. Purtroppo anche la Bielorussia manda soldati nella nostra terra. Noi, almeno geograficamente, siamo in Europa: quando siamo diventati indipendenti abbiamo deciso di non stare più con l’Unione Sovietica, ma abbiamo preso la strada per l’Europa e la democrazia». La pianista, da diversi anni Italia, si è poi rivolta agli amici russi, che ha invitato a scendere in strada e protestare.

«La mia famiglia, mia mamma, mio papà e mio fratello, vivono vicino alla capitale Kiev, dove stanno bombardando – ha detto Nadia, soprano ucraina che abita a Camporosso -. Tre volte al giorno scendono nelle cantine a nascondersi. Siamo qui col nostro dolore e lanciamo un grido a tutto il pianeta. Gli italiani sono molto vicini al nostro popolo, come tutta Europa e questo è un grande appoggio, grazie».

Drammatico anche il racconto di padre Giovanni, appartenente al gruppo di francescani di Terrasanta. Anch’egli ucraino, ha parlato del coraggio del suo popolo: «Fermano i carri armati senza armi, hanno la pace dentro», ha detto.

Ventimiglia scende in piazza per dire “No alla guerra”

«E’ un appello alla pace, che ognuno di noi fa a sé stesso – ha spiegato Luciano Codarri, presidente di Scuola di Pace -. La pace uno se la deve costruire dentro. Occorre capire che la pace non è un regalo, che viene dal cielo e va costruita tutti i giorni anche al costo di sacrifici. Siamo in un mondo attraversato da enormi guerre, non rendercene conto e non capire, che siamo sull’orlo di un baratro, è pericoloso”.

Tante le bandiere della pace e i cartelli con scritto “Stop war”. Tra questi è spuntato anche un “Vaffanculo Putin”, rivolto allo “zar” russo che ha dato inizio alla guerra in Ucraina.