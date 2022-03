Ventimiglia, il sestiere Auriveu lancia la raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina

Ventimiglia. Anche la città di confine si mobilita per sostenere la popolazione ucraina. Il sestiere Auriveu ha lanciato una raccolta di beni di prima necessità, che comprende generi alimentari, farmaci e vestiario.

«Saremo presso la sede di via Roma, sotto le scuole Biancheri, nei giorni mercoledì dalle 15,30 sino alle 17,30, giovedì dalle 15 alle 17,30 e venerdì dalle 13 alle 18,30».

Questi gli altri punti di raccolta nell’Imperiese: Bordighera presso il Mercato Coperto dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19, a Ventimiglia presso la pescheria Mare Nostrum in via Roma, a Mentone presso il Bouddha Beach e ad Ospedaletti presso L’ufficio Servizi Sociali da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e in più lunedì dalle 14.30 alle 17.30.