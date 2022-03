Ventimiglia, il Mar celebra la festa delle donne

Ventimiglia. Martedì 8 marzo, in occasione della Festa delle Donne, il Museo Archeologico Girolamo Rossi alla Fortezza dell’Annunziata di Ventimiglia celebrerà l’occasione con un ingresso speciale gratuito riservato a tutte le donne dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

Alle 15.30 sarà possibile partecipare a “Dee, imperatrici, matrone e fanciulle, dialogo con le antiche romane”, un’esplorazione “particolare” alle sale del Mar di Ventimiglia alla scoperta delle protagoniste della storia antica attraverso la lettura di alcuni reperti presenti nel museo.

I visitatori potranno accedere alla struttura con green pass e mascherina.

Per info contattare il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in via Verdi 41 a Ventimiglia telefonando allo 0184/351181 o museoventimiglia@gmail.comoppure su www.marventimiglia.it.