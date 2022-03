Ventimiglia, i Lions per i rifugiati ucraini - Riviera24

Ventimiglia. Di fronte alla tragedia umanitaria che si sta consumando in Ucraina, i Lions di tutto il mondo si sono immediatamente attivati per fornire aiuto concreto a chi, in questo momento, è costretto ad abbandonare la propria terra. Non sono da meno i Lions di Ventimiglia che hanno deciso di agire su più fronti. Prima di tutto hanno aderito alla raccolta alimentare organizzata dalla Parrocchia di S. Agostino per sabato 12 maggio, presso il supermercato CONAD di via Carso, in collaborazione con gli alpini dell’A.N.A.; i prodotti raccolti saranno poi spediti tramite Frate Faustino, della chiesa di Terrasanta di Bordighera, Ucraino, nelle zone di confine ove si stanno ammassando i rifugiati. La postazione di raccolta sarà attiva dalle 9 sino alle 18,30 e la cittadinanza è invitata ad aderire numerosa.

Inoltre, insieme agli altri club Lions della zona anche il Lions club Ventimiglia ha effettuato un versamento alla LCIF (la fondazione internazionale dei Lions) che sta già provvedendo a fornire materiale sanitario, alimenti e quant’altro necessario ai club delle zone di confine perché questi li possano, a loro volta, distribuire ai rifugiati. Inoltre, questi fondi potranno anche essere utilizzati dai club italiani quando i profughi raggiungeranno in massa il nostro Paese.

La LCIF si è classificata prima, in un’indagine del Financial Times di alcuni anni fa, per affidabilità: infatti il 100% dei fondi raccolti vengono destinati alle finalità previste. Chiunque può aderire a questa raccolta fondi tramite il link.