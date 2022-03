Ventimiglia, gioco delle bocce all’istituto Fermi Polo Montale

Ventimiglia. Iniziato il 15 dicembre 2021 con l’istituzione dei Gruppi sportivi, dei quali fanno parte le discipline del rugby, del calcio, del tennis, del padel e del badminton, si è concluso il 2 marzo con un torneo e conseguente rinfresco, il progetto sul gioco delle bocce, realizzato dall‘istituto Fermi Polo Montale in collaborazione con la Bocciofila Roverino sotto la direzione del coach Nicola Vaccari e della professoressa Stefania Naso.

«Nato per scommessa – afferma la dirigente Antonella Costanza- il gioco delle bocce si è rivelato una preziosissima risorsa scolastica, sia per la sua capacità aggregante che per le caratteristiche peculiari, quelle legate alla concentrazione, all’equilibrio, al controllo, oltre che, naturalmente, per l’aspetto ludico, in grado di fornire un sano e costruttivo divertimento e, fattore assolutamente rilevante, alla portata di tutti. Il gioco delle bocce ha una democrazia intrinseca e un’accessibilità globale che molto raramente si possono riscontrare in altri sport, individuali o di squadra che siano».

Al progetto hanno preso parte gli studenti che hanno optato per l’attività pomeridiana del mercoledì, raggiungendo importanti risultati a livello tecnico ed educativo.