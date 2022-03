Ventimiglia, fissati i funerali del 17enne Gabriele Iaria - Riviera24

Ventimiglia. Si terranno sabato alle 15 nella chiesa di Sant’Agostino, a Ventimiglia, i funerali di Gabriele Iaria: il ventimigliese di 17 anni che ha perso la vita in un incidente in scooter avvenuto sabato scorso a Latte. Il giovane, insieme a un amico, stava rincasando dopo una serata trascorsa con i coetanei, quando il motorino su cui viaggiava è finito a terra. Gabriele è stato sbalzato per diversi metri, andando a sbattere la testa sullo spigolo del marciapiede. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Tantissime le dimostrazioni di affetto da parte degli amici, che con grande commozione ricordano Gabriele. Un ragazzo che nonostante la giovanissima età si impegnava nel suo lavoro di falegname a Monaco. Molti i fiori lasciati sul luogo dell’incidente e davanti allo Iari’s bar di via Roma, gestito dal padre.